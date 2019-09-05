Тираж бюллетеней по выборам в горсовет Коврова уничтожили в шести округах из-за ошибки

ВЛАДИМИР, 5 сентября. /ТАСС/. Тираж избирательных бюллетеней для голосования на выборах Совета народных депутатов Коврова Владимирской области VII созыва по шести округам уничтожили из-за технической ошибки. Об этом ТАСС в четверг сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Коврова Светлана Молькова.

В соответствии с п. 10 ст. 35 закона № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", если полное наименование политической партии состоит более чем из семи слов, в избирательном бюллетене используется сокращенное наименование политической партии, общественного объединения.

"Была ошибка в наименовании - политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - оно состоит из восьми слов, а по закону должно быть не более семи слов, мы сделали краткое наименование "Партия пенсионеров", больше ничего не менялось", - сказала она, уточнив, что по шести округам было уничтожено 22,602 тысячи бюллетеней.

По словам Мольковой, все бюллетени, использованные в ходе досрочного голосования, действительны.

"Завтра новый тираж будет передан УИКам. Ситуация не влияет на ход голосования", - подчеркнула Молькова.

В единый день голосования в Коврове проходит кампания по выборам Совета народных депутатов, замещается 30 мандатов, на которые претендуют более 100 кандидатов от шести партий. Как уточнили ТАСС в избирательной комиссии Владимирской области, из-за слишком длинного наименования партии бюллетени также уничтожались в нескольких округах в ТИК Суздальского района и города Гусь-Хрустального.

В Единый день голосования во Владимирской области проходят 50 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, 48 из них - по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, 2 - по выборам глав округа Муром и города Собинки. Всего замещается 470 мандатов.