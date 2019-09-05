Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию двух стран

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу в Москве переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Как сообщила пресс-служба российского кабинета министров, главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ).

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан 20 лет назад, в 1999 году. Тогда же была принята Программа действий по реализации положений договора.

Последние месяцы Москва и Минск работают над программой интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. В декабре 2018 года президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. В конце июня Румас по итогам встречи с Медведевым сообщил, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, а к декабрю представить программу по интеграции. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут в первую очередь прописаны дорожные карты по секторам экономики.

3 сентября в белорусском правительстве cообщили, что направили президенту проект программы по развитию интеграции с Россией для одобрения. Также белорусский премьер говорил о необходимости парафировать документ на правительственном уровне.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС ранее отмечал, что интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства. По его словам, задача разработчиков программы интеграции - снять имевшиеся разногласия сторон и представить предложения лидерам двух стран.

Одним из актуальных вопросов в двусторонних отношениях остается цена на поставляемый из России в Белоруссию газ. Москва и Минск должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м. Как сообщал в кулуарах проходящего в эти дни Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго России в ближайшее время планирует провести встречу с представителями Белоруссии для достижения договоренностей о цене на газ.