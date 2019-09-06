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Спор вокруг Курил
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Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

Об этом заявили в посольстве РФ в Токио

ТОКИО, 6 сентября. /ТАСС/. Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии, которому было сделано представление от МИД Японии.

"Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", - говорится в комментарии посольства.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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