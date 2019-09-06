Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ходе встречи директор Центра морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько упомянул об экспедиции в Японию русского адмирала и дипломата XIX века Евфимия Путятина. Президент РФ уточнил: "Это он острова отдал Японии?" (речь идет о подписании Путятиным в 1855 году Симодского трактата, по которому Японии отходила часть Курильских островов - прим. ТАСС). Штанько в ответ заметил, что в истории есть разные даты, и "если подходить с точки зрения 1945 года, то тогда и вопросов вообще никаких [по поводу Курильских островов] нет".

"Давайте будем на это и опираться, на исходную точку. Папаша все забрал - и все, и дело с концом. Отец народов", - с улыбкой подчеркнул Путин, сделав, таким образом, отсылку к возглавлявшему СССР в то время Иосифу Сталину.