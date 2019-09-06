Путин заявил, что МВД должно пресекать наркопреступления в интернете

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. МВД России должно бороться с наркопреступностью в интернете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, отвечая на вопрос о том, можно ли создать в России киберполицию, которая боролась бы с распространением наркотиков через интернет.

"Проблема чрезвычайно важная, очень острая, практически для всего мира и для нас тоже, - сказал Путин. - Можно или нет сделать в МВД отдельное подразделение киберполиции? Не знаю, нужна ли киберполиция, но иметь в виду, что преступники используют изощренные, современные способы распространения, безусловно, МВД должно. И, может быть, не отдельно, но в рамках существующих структур по борьбе с распространением наркотиков мы обязательно должны будем это сделать, я [главе МВД] Колокольцеву обязательно об этом скажу".

Один из участников встречи так же предложил увеличить численность сотрудников правоохранительных органов в регионах с высоким уровнем наркопреступности.

"Что касается увеличения численности, подумаем. У нас сейчас вся работа в этой части направлена на сокращение численности, но это не значит, что одной гребенкой нужно все причесывать, надо определяться с приоритетами", - сказал Путин.

Он также поддержал идею привлекать общественные организации к борьбе с наркопреступностью. "Безусловно, нужно привлекать людей, болеющих душой и сердцем за решение этой проблемы. Еще раз нацелю все наши правоохранительные структуры на то, чтобы привлекали общественные организации. Без их привлечения, без привлечения медиков и без программ реабилитации эта проблема в целом решена быть не может", - заключил Путин.