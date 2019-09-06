Кириенко: необходимо исключить возможность вмешательства в систему цифрового голосования

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости исключения возможности любого вмешательства при использовании цифровых технологий в избирательном процессе.

"Использование цифровых технологий должно ни в коем случае не умалять, а только повышать главные принципы избирательного процесса - открытость, прозрачность и честность. И обязательным условием, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершения ошибок", - сказал Кириенко в пятницу, выступая на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение", которая проходит в Москве.

Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий "не является самоцелью", задачей при использовании новых технологий является "создание условий для свободного участия граждан в выборах".

"Каждый человек должен иметь возможность реализовать свое конституционное право и принять участие в голосовании при минимальных бюрократических процедурах, минимальной трате времени и без других сопряженных с этим ограничений и условий"

Кириенко также выразил благодарность коллективу ЦИК, избиркомов всех уровней и лично Элле Памфиловой, отметив, что для успешного проведения выборов требуется не только знание законов, новых технологий, высочайшая порядочность, но и "личное мужество".

8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).