Россия в ОБСЕ обвинила США и ФРГ во вмешательстве в свои дела

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. США и Германия использовали свои информационные ресурсы для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела России во время протестных акций в Москве в августе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в постоянном совете этой организации в Вене.

"Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - приводятся слова Лукашевича в заявлении постоянного представительства России при ОБСЕ.