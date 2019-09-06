{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия в ОБСЕ обвинила США и ФРГ во вмешательстве в свои дела

Речь идет о ситуации с протестами в Москве

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. США и Германия использовали свои информационные ресурсы для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела России во время протестных акций в Москве в августе. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в постоянном совете этой организации в Вене.

"Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - приводятся слова Лукашевича в заявлении постоянного представительства России при ОБСЕ.

Теги
СШАГерманияЛукашевич, Александр Казимирович
ВЭФ-2019
Захарова назвала опасной тенденцией позицию Софии по освобождению Европы Красной армией
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Болгария занимается переписыванием истории
Читать полностью