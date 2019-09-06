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ВЭФ-2019

Захарова назвала опасной тенденцией позицию Софии по освобождению Европы Красной армией

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Болгария занимается переписыванием истории

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Болгария занимается переписыванием истории, заявляя о принесенных Красной армией так называемых репрессиях, это опасная тенденция. Это подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы же прекрасно понимаем, что в каждой стране существуют свои политические преференции и тенденции, - сказала она, комментируя заявление МИД Болгарии. - Учитывая, что это заявление было сделано по официальной линии, наше посольство отреагировало. Мы высказались открыто о недопустимости искажения истории".

"Это абсолютно четкий индикатор того, что Болгария переписывает историю, - указала Захарова. - Это опасная тенденция, потому что она противозаконная".

Во вторник МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии Российским культурно-информационным центром выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, в котором, в частности, утверждается, что "щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

Теги
БолгарияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВЭФ-2019
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