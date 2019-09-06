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ВЭФ-2019

Захарова: ВЭФ посетили крупные делегации из США и стран ЕС, призывавших к изоляции России

Представитель МИД РФ отметила, что форум предоставляет огромное количество возможностей для развития - как в инвестиционном, так и в инфраструктурном плане

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Делегации из США и стран Евросоюза, призывавших к изоляции России, стали одними из наиболее многочисленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На это указала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

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Дипломат отметила, что форум собрал огромное количество гостей из разных регионов мира. "И что самое фантастическое, одни из самых крупных делегаций приехали ровно из тех стран и объединений, которые призывали к изоляции России. Самые большие делегации в том числе - это США и страны Европейского союза", - подчеркнула она.

"Парадокс? Парадокс. Но нужно понимать эти реалии. [Здесь] огромное количество возможностей для развития: и в инвестиционном плане, и в инфраструктурном", - пояснила Захарова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВЭФ-2019
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