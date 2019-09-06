Захарова: ВЭФ посетили крупные делегации из США и стран ЕС, призывавших к изоляции России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Делегации из США и стран Евросоюза, призывавших к изоляции России, стали одними из наиболее многочисленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). На это указала в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

Дипломат отметила, что форум собрал огромное количество гостей из разных регионов мира. "И что самое фантастическое, одни из самых крупных делегаций приехали ровно из тех стран и объединений, которые призывали к изоляции России. Самые большие делегации в том числе - это США и страны Европейского союза", - подчеркнула она.

"Парадокс? Парадокс. Но нужно понимать эти реалии. [Здесь] огромное количество возможностей для развития: и в инвестиционном плане, и в инфраструктурном", - пояснила Захарова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.