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Медведев обсудит с премьером Словении 10 сентября сотрудничество в торговле и энергетике

Марьян Шарец совершит официальный визит в Россию 10-11 сентября по приглашению премьер-министра России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 10 сентября проведет в Москве переговоры с председателем правительства Словении Марьяном Шарецем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Главы правительств России и Словении обсудят весь комплекс двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, высокотехнологичных областях, взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что Шарец совершит официальный визит в РФ 10-11 сентября по приглашению Медведева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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