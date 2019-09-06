В Совфеде уверены, что выборы 8 сентября пройдут в строгом соответствии с законом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов уверен, что выборы в единый день голосования пройдут в России в строгом соответствии с законом и высокими международными стандартами, несмотря на предпринимаемые попытки вмешательства в предвыборную кампанию извне.

"Мы уверены, что наши выборы пройдут в точном соответствии с российским законом. Все желающие в Москве, Крыму, Санкт-Петербурге, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале будут иметь возможность выбирать из огромного количества кандидатов. Выбирать тех людей, кто будет отвечать перед местными жителями за то, как организована их жизнь в каждом конкретном регионе", - сказал Климов на встрече с международными экспертами, прибывшими в Москву в связи с проведением единого дня голосования 8 сентября.

Он также выразил уверенность в том, что явка на выборах будет высокой и что избирательные комиссии по всей стране будут действовать профессионально. "Мы рассчитываем, что вы тоже, находясь здесь, в Москве, сможете убедиться, что эти выборы полностью соответствуют международным стандартам", - сказал сенатор, обращаясь к гостям.

Климов рассказал, что в комиссии отмечают множественные случаи вмешательства в предвыборную кампанию в РФ, когда в зарубежных СМИ в том числе звучат призывы не ходить на голосование. "Мы сами вполне можем сделать вывод, сами можем принять решение. Нам не нужны указания ни из Вашингтона, ни из Брюсселя, ни из Лондона, ни откуда-нибудь еще", - подчеркнул Климов.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Зарегистрировано 228 кандидатов, из них от партий 168 кандидатов и 60 самовыдвиженцев. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.