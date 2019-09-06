{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начались переговоры Медведева с Румасом

Встреча проходит за закрытыми дверями

ГОРКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

В присутствии журналистов главы кабинетов министров обменялись только приветствиями, встреча проходит за закрытыми дверями.

Как ранее сообщила пресс-служба российского правительства, Медведев и Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
На должность гендиректора МАГАТЭ претендуют четыре кандидата
Назначение нового гендиректора Международного агентства по атомной энергии ожидается в октябре
Читать полностью