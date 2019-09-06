Роскомнадзор предупредил о запрете предвыборной агитации в день тишины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор предупредил СМИ и кандидатов на выборах о необходимости воздержаться от предвыборной агитации в день тишины 7 сентября и в единый день голосования 8 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации", - говорится в сообщении.

Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00:00 по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в день тишины (7 сентября) запрещено. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность. С рекомендациями для редакций СМИ по соблюдению требований законодательства о выборах можно ознакомиться на сайте Роскомнадзора.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).