Зампред ЦИК назвал развитие цифровых технологий на выборах прямой заслугой Памфиловой

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев считает, что развитие цифровых технологий в ходе избирательных кампаний в РФ является прямой заслугой главы комиссии Эллы Памфиловой.

"Все, что делает ЦИК в развитии цифровых технологий, - это, конечно, инициатива в первую очередь председателя ЦИК. Элла Александровна [Памфилова] глубоко разбирается в этой теме и в этом процессе", - сказал Булаев в ходе международной конференции в Москве, посвященной цифровизации избирательного процесса.

По его словам, развитие цифровых технологий на выборах проходит исключительно при участии Памфиловой. "Без ее энтузиазма, профессионализма, настойчивости и иногда такого жесткого отношения к нам, мужчинам в ЦИК, проект цифровых технологий в избирательных кампаниях не был бы никогда реализован", - отметил Булаев.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).