ЦИК: Россия обладает уникальными цифровыми технологиями для проведения выборов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская избирательная система обладает уникальными технологиями в сфере организации цифрового голосования. Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев журналистам в пятницу на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

"В России в настоящее время есть возможность показать технологии, которые являются уникальными", - сказал Булаев. Он уточнил, что речь идет о "Мобильном избирателе", а также так называемых цифровых избирательных участках и электронном дистанционном голосовании. "Это [электронное голосование] инициировала Москва, и ЦИК активно поддержал", - подчеркнул Булаев.

Технология "Мобильный избиратель" была введена в 2017 году, она позволяет россиянам голосовать по месту фактического нахождения.

Электронное голосование базируется на блоке законов, которые были подписаны 29 мая президентом России Владимиром Путиным. Это технология предусматривает создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, где жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).