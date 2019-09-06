Проекты правовых актов по плану интеграции России и Белоруссии подготовят в 2020 году

ГОРКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что проекты нормативных актов, которые потребуются для выполнения плана углубления интеграции РФ и Белоруссии, будут подготовлены в следующем году.

По итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом председатель российского правительства сообщил, что сторонам удалось завершить работу над подготовкой программы действий по реализации Союзного договора от 1999 года с приложением перечня дорожных карт. По словам главы кабмина РФ, стороны в пятницу "запарафировали документы". "Но работа этим не заканчивается, а только начинается, поскольку все самое сложное впереди: нам нужно погрузить в эти дорожные карты перечень конкретных мероприятий, перечень нормативных актов, которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности: будь то финансово-кредитная сфера, налоговая сфера, таможенное регулирование, вопросы цифрового развития, вопросы туризма", - отметил Медведев.

Российский премьер поблагодарил белорусских коллег за проделанную работу. "Сейчас начинается самая важная часть нашей совместной деятельности для того, чтобы к началу декабря уже выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран, будем стараться в эти крайне сжатые сроки проделать всю эту работу", - отметил Медведев. По его словам, на переговорах обсуждалась организация такой работы, "на каких площадках, потому что это большой пакет нормативных актов, большое количество просто подходов, которые нужно выработать, согласовать и воплотить сначала в дорожные карты, а потом уже в следующем году - в проекты нормативных актов", - отметил председатель правительства РФ.

"Это начало очень большой работы, надеюсь, что мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов и зависит успех нашего интеграционного проекта Союзного государства, наполнение Союзного договора новыми реалиями для того, чтобы экономики наших стран были ближе, чтобы, наконец, был сформирован полноценный общий рынок и чтобы граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества", - указал Медведев, заметив, что преимуществ от интеграции "достаточное количество". Он пожелал специалистам двух стран успешной работы в ближайшее время.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан в 1999 году. Тогда же была принята Программа действий по реализации положений договора. Последние месяцы Москва и Минск работают над программой углубления интеграции в Союзном государстве. В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции.

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