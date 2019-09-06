Россия на 42-й сессии СПЧ ООН продолжит выступать против политизации прав человека

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Делегация России на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) продолжит усилия по развитию конструктивного диалога по вопросам международной правозащитной повестки дня и по формированию у зарубежных партнеров понимания недопустимости политизации сферы защиты прав человека. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"В ходе предстоящей сессии СПЧ российская делегация продолжит последовательно проводить линию на развитие конструктивного и взаимоуважительного диалога по актуальным вопросам международной правозащитной повестки дня, а также на формирование у зарубежных партнеров понимания недопустимости политизации сферы защиты прав человека, в том числе для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и навязывания заимствованных систем взглядов и ценностей", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В ведомстве добавили, что "по традиции будет рассмотрен ряд страновых сюжетов, в том числе положение с правами человека в Сирии и на Украине".

Как указали в дипведомстве, в ходе сессии, как ожидается, будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов в сфере поощрения и защиты прав человека, в том числе борьба с расизмом и современными формами рабства, правозащитное измерение деятельности частных охранных и военных компаний, проблематика насильственных исчезновений и незаконных задержаний, тема наемников, соблюдение права на доступ к воде и санитарии и обеспечение прав пожилых.

Кроме того, запланированы тематические дискуссии о негативном влиянии односторонних принудительных мер на права человека, о проблематике прав коренных народов, а также обсуждение вопросов интегрирования темы прав и возможностей женщин во все направления деятельности ООН, указали в дипведомстве.

42-я сессия Совета ООН по правам человека пройдет с 9 по 27 сентября в Женеве.