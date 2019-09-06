Посольство РФ в Риме требует от итальянской газеты опровержения лжи о сотруднике дипмиссии

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянская газета Corriere della Sera ошибочно причислила первого секретаря посольства РФ в Италии к фигурантам громкого дела о предполагаемом российском финансировании партии "Лига". Напечатанная в пятницу статья вызвала протест диппредставительства, которое, дав разъяснения, потребовало официально опровергнуть непроверенную информацию.

"В посольстве [в Риме] действительно работает 1-й секретарь Андрей Николаевич Харченко (1987 года рождения), который не имеет никакого отношения к тому персонажу, с которым ваши журналисты пытаются его идентифицировать. Просили бы дать официальное опровержение информации, содержащейся в указанной статье (клеветнической по содержанию), а также принести извинения российскому дипломату, который, как и все мы в посольстве, работает на благо развития российско-итальянских отношений", - говорится в заявлении диппредставительства.

Во вторник американское издание BuzzFeed, опубликовавшее в июле распечатку аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини - одного из соратников лидера "Лиги", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ о путях финансирования партии, назвало участников встречи с российской стороны. В частности, издание назвало имена: Андрей Харченко и Илья Якунин . Как пояснили в посольстве, у дипломата Харченко другое отчество и он моложе подозреваемого.

Прокуратура Милана на основании обнародованной аудиозаписи начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции. Вместе с ним по данному делу проходят еще два итальянца - адвокат Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Ваннуччи. Все заявили, что в их действиях не было ничего незаконного. Защита Савоини указывает, что у следствия нет ничего, кроме сомнительной аудиозаписи, сделанной, скорее всего, при участии журналистов итальянского еженедельника "Эспрессо", который также выпускал публикации на эту тему.