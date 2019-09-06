Косачев признался, что встреча с американским сенатором превзошла его ожидания

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что прошедшая в пятницу в верхней палате российского парламента встреча с сенатором США Майклом Ли превзошла его ожидания и была откровенной.

"Беседа прошла значительно лучше, чем я ожидал. Она была действительно откровенной, выдержана в доброжелательном ключе. Не было попыток нравоучительства, менторства, которые мы иногда видим со стороны наших американских коллег. Он внимательно слушал то, что говорили ему мы. Мы со своей стороны внимательно слушали, что говорил он", - сказал Косачев журналистам.

Он добавил, что договорился с Ли о поддержании личных контактов.

"У нас состоялся весьма непростой, но очень открытый, откровенный и в силу этого крайне полезный разговор. Мы констатировали, что отношения между нашими странами находятся на нижайшей точке за последние десятилетия и что это вызывает взаимную тревогу", - подчеркнул Косачев.

Тема вмешательства в выборы

Косачев также сообщил, что тема вмешательства в выборы в РФ и США затрагивалась на прошедшей встрече с американским сенатором.

"Мы высказывали наши озабоченности американским вмешательством [в выборы], наш собеседник высказывал озабоченность российским вмешательством", - сказал Косачев.

Ранее глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявлял, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий. Позже Климов сообщил, что прогнозы комиссии СФ о вмешательстве США в выборы России подтвердились. Он также заявил, что комиссия зафиксировала попытки лоббистских структур США повлиять на выборный процесс в РФ, воздействуя, в частности, на некоторых членов СПЧ, а также на людей, работающих в вузах.