МИД РФ отметил личный вклад Мугабе в становление и укрепление отношений России и Зимбабве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России отметило большой личный вклад умершего в пятницу бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе в становление и укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Роберт Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость и в последующем развитии институтов государственности в Зимбабве. Отмечаем большой личный вклад Роберта Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений", - говорится в сообщении.

Мугабе был президентом Зимбабве с 1987-го по 2017 год. Посещал Россию с визитами в 1985, 1987 и 2015 годах, указали в МИД РФ. Кроме того, как подчеркнули в МИД, бывший президент Зимбабве являлся почетным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова.