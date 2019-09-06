{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ отметил личный вклад Мугабе в становление и укрепление отношений России и Зимбабве

В ведомстве напомнили, что бывший президент Зимбабве являлся почетным профессором МГУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России отметило большой личный вклад умершего в пятницу бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе в становление и укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

На эту тему
Биография бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе

"Роберт Мугабе принимал активное участие в борьбе своего народа за независимость и в последующем развитии институтов государственности в Зимбабве. Отмечаем большой личный вклад Роберта Мугабе в становление и последовательное укрепление дружественных российско-зимбабвийских отношений", - говорится в сообщении.

Мугабе был президентом Зимбабве с 1987-го по 2017 год. Посещал Россию с визитами в 1985, 1987 и 2015 годах, указали в МИД РФ. Кроме того, как подчеркнули в МИД, бывший президент Зимбабве являлся почетным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова.

Теги
Мугабе, РобертЗимбабвеРоссия
Косачев признался, что встреча с американским сенатором превзошла его ожидания
Глава комитета Совета Федерации по международным делам уточнил, что беседа была действительно откровенной
Читать полностью