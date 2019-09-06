Бурматов считает бездействие региональных чиновников главной причиной лесных пожаров

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что основные причины лесных пожаров в России в этом году - бездействие и коррупция среди региональных чиновников.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

"Действия чиновников являются главной причиной пожаров <...> Каждый год на это [на борьбу с лесными пожарами и их предотвращение] выделяется все больше денег, но когда мы анализируем, узнаем, что только часть регионов своевременно закупила пожарную технику, своевременно провела мероприятия по защите лесов. Только порядка 30 регионов, по-моему, своевременно все мероприятия реализовали", - сказал депутат ТАСС в пятницу.

По словам Бурматова, умышленные поджоги "черными лесорубами" также входят в число причин лесных пожаров, бушующих в России летом.

Лесные пожары начались в Иркутской области в конце июня и быстро дошли до Бурятии, Красноярского края, Якутии. Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 43 регионах установлен особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось о перераспределении субвенций на оснащение специализированной техникой регионов на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Согласно документу, в этом году регионы получат 2,78 млрд рублей. Их них порядка 1,3 млрд являются средствами из бюджетов на 2020-2021 годы.

Профильная рабочая группа Госдумы проведет в понедельник совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и некоторых районах Бурятии.