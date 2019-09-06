Правительство Ингушетии будет обновлено и сокращено

МАГАС, 6 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен обновить состав регионального правительства и значительно его сократить.

"Финансы должны использоваться по целевому назначению. У нас будет новое правительство, оно будет очень сокращено, я не позволю этой новой команде выходить за рамки закона, и если я узнаю что-то такое, то они тоже работать не будут, кто бы это ни был и как бы я им не доверял", - сказал журналистам Калиматов.

Ранее врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который возглавил республику в конце июня после отставки Юнус-Бека Евкурова, принял отставку по собственному желанию главы Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, постоянного представителя региона при президенте РФ Алихана Цечоева, министров образования и финансов Ингушетии Юсупа Костоева и Бекхана Оздоева. Кроме того, Калиматов в июле подписал указ об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева.

Также заявление об отставке подал и премьер региона Зялимхан Евлоев, однако информацией о его подписании Калиматовым ТАСС пока не располагает.