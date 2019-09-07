Памфилова призвала членов избиркомов создать доброжелательную атмосферу на выборах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к членам избирательных комиссий с просьбой создать максимально доброжелательную атмосферу на участках во время голосования 8 сентября.

"Мы должны создать на наших участках максимально доброжелательную атмосферу. Постараться, чтобы все прочувствовали единение. Мы все работаем в интересах избирателя, поэтому мы - одна команда: члены комиссий, наблюдатели, представители СМИ и наши уважаемые сотрудники правоохранительных органов", - сказала Памфилова в ходе видеообращения к членам избиркомов.

Председатель Центризбиркома также посоветовала звонить на горячую линию ЦИК, если при подготовке к голосованию возникнут какие-то проблемы или неожиданные ситуации. "Вас могут провоцировать, и это тоже надо иметь в виду. При всем нашем дружественном отношении и к наблюдателям, все может быть", - сказала Памфилова.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).