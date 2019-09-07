Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни. Об этом сообщается на странице администрации Благовещенска в Instagram.

"Сегодня после продолжительной болезни скончался 80-летний экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования родным и близким от себя лично и администрации города выразила мэр Благовещенска Валентина Калита. "Свою жизнь Анатолий Белоногов посвятил служению Приамурью. Он был честным и принципиальным человеком, настоящим патриотом и гражданином своей страны, его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы на любом посту, он заслужил уважение коллег и признательность жителей региона", - отмечается в сообщении.

Соболезнования также выразили депутаты регионального законодательного собрания. "Сегодня ушел из жизни один из старейших и заслуженных амурских слуг народа. Его имя навсегда вписано в историю Амурской области, имя Человека с большой буквы, грамотного руководителя и настоящего патриота своей страны", - говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В пресс-службе напомнили, что Белоногов возглавлял первый созыв регионального совета народных депутатов, был награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, а также медалями.

"Долгое время Анатолий Николаевич был связан с компартией, мы с ним прошли много трудных событий в жизни области, он всегда переживал за регион и амурчан. Поэтому это потеря не только для родных и близких <...>, но и потеря для всей области", - отметил в беседе с ТАСС первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Роман Кобызов.