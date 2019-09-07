Косачев надеется, что за обменом последует окончание гражданской войны на Украине

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что после проведения Москвой и Киевом обмена удерживаемыми лицами начнется новая глава в истории донбасского конфликта, за которой последует и окончание гражданской войны на Украине.

По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, в субботу стороны провели обмен по формуле "35 на 35".

"Как бы то ни было, обмен состоялся, люди на свободе, и дай бог, чтобы этим началась новая глава в истории донбасского конфликта, за которой может забрезжить окончание гражданской войны и приход мира на многострадальный восток Украины. Ведь не будем забывать, что сверхзадача - освободить всех тех, кто сегодня фактически также в заложниках у Киева, у ВСУ [Вооруженных сил Украины] - мирных жителей Донецка и Луганска, которым хочется однажды проснуться не от разрывов снарядов, а от звука будильника, зовущего в школу или на работу", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, наконец появилось ощущение, что это когда-то станет реальностью. "Но над этим предстоит еще долго и кропотливо работать", - добавил сенатор.

Первый шаг от конфронтации к диалогу

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - начальный этап перехода от конфронтации к диалогу, который может стать прологом для продвижения в реализации минских соглашений, добавил сенатор.

"Думаю, мы наконец-то можем "выдохнуть": обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся. Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и "фальстарты", можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным", - написал Косачев.

"При всей политической значимости состоявшегося обмена, который может стать прологом для продвижения по "минскому сценарию" и является важным условием для дальнейших договоренностей в нормандском формате, я прежде всего бы говорил о гуманитарном аспекте этого события", - добавил сенатор.

Парламентарий отметил, что захваченных россиян и представителей ДНР и ЛНР "никто в мире не "раскручивал" так, как это делали в отношении отдельных персоналий из украинского списка".

"Однако мы можем искренне порадоваться за тех, кто смог сегодня выйти на свободу и покинуть Украину. Ибо как раз у нас, в отличие от западного "фан-клуба" послемайданной киевской власти, не было никаких иллюзий по поводу тех условий, в которых они находились в плену, как и в отношении ценности их жизни и здоровья в нынешней "демократической" Украине в целом. Они живы, они на свободе, и это самое главное в происшедшем. Политика - потом", - подчеркнул Косачев.

В декабре 2017 года в Донбассе состоялся последний крупный обмен удерживаемыми лицами. Тогда Украина передала Донецкой и Луганской народным республикам 233 задержанных. Те освободили 73 человека. Стороны заявляли о готовности продолжить обмены в 2018 году, но с тех пор они не проводились.