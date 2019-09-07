Захарова назвала очень важным шагом состоявшийся между Россией и Украиной обмен

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

"Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг, - написала дипломат на свой странице в Facebook. - Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды".

В связи с этим Захарова подчеркнула, что постоянная антироссийская риторика не приблизит Киев к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. "Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - заключила она.

В субботу днем во Внуково приземлился самолет специального летного отряда "Россия" с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле "35 на 35".