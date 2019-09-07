Эксперт: возвращение Цемаха произошло по просьбе ДНР

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Освобождение задержанных - важный позитивный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, который нужно только приветствовать. Такую точку зрения высказал журналистам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Конечно, учитывалась и позиция народных республик Донбасса, - отметил он. - Так, известно, что освобождение Владимира Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры".

"Большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, - продолжал Чеснаков. - Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины. Причины этого давления понятны - команда президента Владимира Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится".

"Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку, - подчеркнул эксперт. - Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему карательные батальоны "Азов" и "Днепр" и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет".

В субботу между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Среди освобожденных был и бывший командир ПВО Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого украинские силовики тайно похитили с территории республики.