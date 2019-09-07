Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" в честь Назарбаева

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек", который совместно строят Россия и Казахстан, в честь первого президента этой республики Нурсултана Назарбаева. Такое предложение он сделал во время осмотра реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.

Путин спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что "Байтерек" означает "Древо жизни" и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

"Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект", - предложил Путин. Назарбаев ответил, что проект реализуется "благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль".

Экс-президент Казахстана предложил свой вариант названия: "Нурсултан" - нет. Как-то по-другому назовите. "Назарбаев" назовите".

"Хорошо, договорились", - ответил с улыбкой Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что "проект надо реализовать качественно - с таким именем".