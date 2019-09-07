Семь мобильных групп СПЧ будут работать в Москве на выборах 8 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Семь мобильных групп региональной мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по предстоящим выборам в Москве будут следить за ходом единого дня голосования 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в рабочей группе совета.

"В день голосования реагировать на сигналы о нарушениях будут семь мобильных групп РМРГ СПЧ по выборам в Москве. В выездах примут участие члены СПЧ, представители профильных общественных организаций, научного и юридического сообществ, а также волонтеры - студенты юридических и политологических направлений ведущих вузов Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметили в рабочей группе, на сегодняшний день обработано 279 сообщений о нарушениях на выборах в Москве, поступивших из различных источников. "Более 160 сообщений, по мнению электоральных юристов, не несут в себе нарушения избирательного законодательства. Еще 36 сообщений не подтвердились в процессе проверки", - добавили в рабочей группе.

В РМРГ СПЧ подчеркнули, что график выездов в день голосования будет формироваться в зависимости от сигналов, которые будут поступать в штаб по выборам в Москве. "Мониторинг, поступающих сообщений из сети Интернет продолжится и в единый день голосования. Оперативная информация будет передаваться всем участникам РМРГ СПЧ. Кроме того, уже несколько недель функционирует горячая линия, с помощью которой любой гражданин может заявить о возможном нарушении", - сказал сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам Игорь Борисов, добавив, что направить сообщение на горячую линию можно с помощью мессенджеров или по телефону.

Член совета ассоциации "Гражданский контроль" Олег Иванников отметил, что в последнее время все чаще поступающая информация носит предположительный характер. "При проверке факты не просто не подтверждаются, а становится понятно, что действия, которые были изложены как нарушение, находятся в правовом поле", - подчеркнул он.

СПЧ 8 августа принял решение о создании в 14 регионах мониторинговых рабочих групп, которые будут наблюдать за проведением выборов 8 сентября. В состав столичных мобильных групп вошли участники РМРГ СПЧ по городу Москве, представители профильных общественных организаций и волонтеры, а также члены молодежных московских общественных организаций.

О выборах

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата, но затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, среди них как самовыдвиженцы, так и представители партий (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партия роста). Было отказано в регистрации 56 кандидатам, в том числе 17 кандидатам от партий и 39 самовыдвиженцам.