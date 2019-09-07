В МИД России считают, что администрация Зеленского показала готовность к компромиссам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предшественников. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с обменом удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, произошедшим в субботу.

Обмен удерживаемыми лицами стал позитивным сигналом, за ним должны последовать другие шаги по выводу из тупика двусторонних отношений, считают в МИД РФ.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации минских соглашений", - подчеркнули в министерстве. В дипломатическом ведомстве подтвердили, что Москва готова и далее содействовать "любым конструктивным действиям, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта"​​​​​​, отметив, что ключевую роль в нормализации ситуации должны сыграть новые украинские власти.

"Для этого необходима политическая воля. Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также призвали коллег из Киева рассматривать человеческую жизнь как абсолютную ценность, а не предмет политических игр. "Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит, - отметили в дипведомстве. - Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий".