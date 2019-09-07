Глава комитета Думы приветствовал обмен между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Проведенный в субботу обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией дает надежду на продолжение этого процесса, однако важно сохранять бдительность, поскольку в Киеве у него есть много противников. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я, безусловно, оцениваю это как очень позитивный факт и как то, что наконец-то это [движение] началось. Во что оно превратится дальше - надеюсь, что все будет дальше позитивно, хотя желающих сорвать этот процесс очень много и надо быть бдительными", - сказал он.

При этом парламентарий напомнил, что тезисы об обмене звучали со стороны команды нового украинского президента Владимира Зеленского в ходе прошедших выборов.

Глава комитета также заметил, что обмен дает надежду и на прекращение конфликта на юго-востоке Украины. "Здесь надо набраться выдержки. Это зависит от того, сумеют ли они (украинские власти - прим. ТАСС) договориться со второй стороной гражданского конфликта - ДНР и ЛНР", - добавил он.

Калашников подчеркнул, что "обмен между Россией и Украиной не говорит о том, что Россия является участником конфликта". "Просто так получилось, что почти все отпущенные, они так или иначе каким-то образом попадали на территорию России, и сегодня мы видим, что по территории РФ свободно ездят украинцы, чего нельзя сказать о том, что происходит на Украине", - резюмировал он.