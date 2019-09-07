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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

В Крыму надеются на продолжение обмена между РФ и Украиной

Первый зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс отметил, что на территории Украины продолжают удерживаться порядка 10 крымчан, выезжавших по своим личным делам или к родственникам

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма надеются на продолжение обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и рассчитывают вернуть удерживаемых Украиной крымчан, сообщил ТАСС в субботу первый зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

"Я очень надеюсь, что на этом первом шаге [обмена] Украина и Россия не остановятся, очень конструктивный шаг. Уже сама договоренность по обмену - это позитивный момент налаживания конструктивных отношений между Украиной и Россией. Есть надежда, что и в дальнейшем отношения будут только улучшаться. Хорошо, что наши россияне, крымчане вернулись на родную землю", - сказал он.

Первый зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что на территории Украины продолжают удерживаться порядка 10 крымчан, выезжавших по своим личным делам или к родственникам. Они удерживались предыдущей властью Украины, не вникавшей в суть ситуации. "Я думаю, что этого больше не будет", - пояснил собеседник агентства.

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