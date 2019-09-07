Захарова призвала послов стран G7 обратить внимание на судьбу россиян в тюрьмах США

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что послы стран Группы семи (G7) обратят внимание на судьбу находящихся в американских тюрьмах россиян, в том числе Виктора Бута, Марии Бутиной и Константина Ярошенко.

История обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в 2019 году

Ранее послы стран G7 приветствовали возвращение на Украину в рамках договоренности с РФ удерживаемых лиц и выразили надежду "скорейшее освобождение других".

"Уважаемые господа послы, - написала Захарова на своей странице в Facebook, - мы поддерживаем вашу надежду и ждем домой Бутину, Ярошенко, Бута и многих других, кого продолжают удерживать власти США".

В субботу днем во Внуково приземлился самолет специального летного отряда "Россия" с российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Украинский спецборт примерно в то же время сел в аэропорту Киева. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, обмен состоялся по формуле "35 на 35".