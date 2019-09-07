Горбунов: Москва готова к проведению выборов депутатов городской думы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столица готова к проведению выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Об этом сообщил ТАСС глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Системы избирательных комиссий полностью готовы к проведению выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Ждем всех москвичей завтра на избирательных участках с 08:00 до 20:00", - сказал Горбунов.

Как сообщил журналистам руководитель аппарата Общественной палаты столицы Алексей Спиваков, Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве технически готов к Единому дню голосования. В структуру штаба входят видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, электронный штаб, call-центр и пресс-центр. Зона видеоцентра представляет из себя 22 компьютера по наблюдению за избирательными участками.

"Электронный штаб - центр мониторинга за тремя избирательными участками, которые будут открыты для электронного голосования. Группа разбора - это "мозговой" центр штаба по контролю и наблюдению за выборами. Именно здесь, в основном, будет находиться руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов, также приглашены все партии, которые выдвинули своих кандидатов и которые были зарегистрированы. Третья часть - мобильная группа. В этом году у нас созданы четыре мобильные группы - семиместные микроавтобусы, которые готовы выезжать по первому звонку о нарушениях. Call-центр - во многом работает автоматически. Человек, позвонив на горячую линию, сможет выбрать тип нарушения, который автоматически попадает в нашу "умную" систему", - отметил Спиваков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также отметил готовность столицы к проведению выборов, подчеркнув, что на выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБами, а Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом, по словам мэра, Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. К Единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе самовыдвиженцы и представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам.