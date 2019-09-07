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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Аксенов считает, что обмен способствует налаживанию диалога между Россией и Украиной

Глава Крыма выразил надежду, что "в ближайшее время будут сделаны новые шаги в этом направлении"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной способствует созданию условий для восстановления отношений между двумя странами, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн

"Состоялся долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной. Первые эмоции - радость за наших людей, которые получили свободу, и благодарность нашему президенту, министерству иностранных дел, всем, кто принимал участие в подготовке и проведении обмена. Сегодняшнее событие способствует созданию благоприятных условий для восстановления российско-украинских отношений, для налаживания полноформатного диалога между двумя странами. Надеюсь, в ближайшее время будут сделаны новые шаги в этом направлении", - написал он в субботу на своей странице в Facebook.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
РоссияКрымОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Онлайн
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