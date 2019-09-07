Корпус "За чистые выборы" подготовил 50 наблюдателей на цифровых участках в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" совместно с Центризбиркомом России и Общественной палатой РФ подготовило 50 наблюдателей для мониторинга за голосованием на 30 цифровых избирательных участках, которые будут работать в Москве в единый день голосования 8 сентября.

"Были подготовлены наблюдатели на каждый цифровой избирательный участок. Они прошли многоступенчатое обучение по основам избирательного права и процесса, а также ознакомились со спецификой работы цифровых избирательных участков", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе движения, уточнив, что 30 человек направят на участки, а еще 20 оставят в резерве.

Среди прошедших обучение были студенты юридических факультетов Российского государственного социального университета и Российского университета дружбы народов, говорится в сообщении.

8 сентября в Москве откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.