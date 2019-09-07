Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Факты

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".
Как происходил обмен и какие проблемы возникли
Несмотря на запрет прямого воздушного сообщения межу странами, два специальных борта вылетели утром из Москвы и Киева, практически одновременно совершили посадки в аэропортах Внуково и Борисполь и также синхронно, забрав освобожденных граждан, легли на обратный курс.
Говоря о непростых технических вопросах, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что больше чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность. "Нужно было выписать свидетельство о возвращении, и для этого запрашивались данные о гражданстве, о прописке", - пояснила она. Москалькова отметила, что быстрому решению вопроса способствовала слаженная работа ведомств - "и МВД по линии федеральной миграционной службы, и наши посольства, и МИД".
Но самыми главными, по словам Москальковой, были вопросы так называемого юридического статуса, который должны были получить "и осужденные, и те, в отношении которых уголовное дело еще не завершено". Поэтому здесь вырабатывались соответствующие формулы. "Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве", - отметила она.
Такой же статус, пояснила Москалькова, есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлились в Киеве. "Поэтому государственным органам еще предстоит решить вопросы, как будут завершаться эти уголовные дела. И мы понимаем, что, раз люди освобождены из-под стражи, то есть надежда на то, что и дела будут прекращены. И эти люди получат статус свободных граждан, у которых завершена эта уголовно-процессуальная история", - сказала она.
Кто вернулся
Офис Владимира Зеленского опубликовал полный список лиц, вернувшихся на Украину. Среди них оказались 24 моряка, арестованных за нарушение границы РФ при инциденте в Керченском проливе, а также осужденные ранее в России за терроризм и шпионаж Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Павел Гриб и Станислав Клых.
Полный список российских граждан, вернувшихся 7 сентября на родину, пока не был обнародован. На данный момент известно, что среди них главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.
По информации адвоката Валентина Рыбина, помимо журналиста, в списках российских граждан значатся также его подзащитные - похищенные из Крыма военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, который сначала проходил по делу о беспорядках в Одессе и был оправдан судом, а затем вновь арестован по обвинению в сепаратизме.
Известно также, что украинская сторона выпустила под личное обязательство бывшего командира ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха, который был похищен спецслужбами Украины и тайно вывезен с территории республики.
Как пояснил близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в переговорах с Киевом по обмену учитывалась и позиция народных республик Донбасса. "Освобождение Владимира Цемаха произошло по просьбе ДНР, несмотря на мнение голландской прокуратуры", - подчеркнул он.
Как комментируют обмен в Москве и в Киеве
В Кремле приветствовали состоявшийся обмен.
Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен очень важным шагом. В распространенном комментарии МИД РФ также была выражена надежда на то, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом станет позитивным фоном для работы контактной группы в Минске и в "нормандском формате".
В МИД особо подчеркнули, что обмен стал возможен благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен первым шагом к началу реального диалога с Россией и прекращению конфликта на востоке Украины. Он вместе с другими представителями своей администрации лично приехал в аэропорт Киева, чтобы встретить вернувшихся на родину граждан.
Как отреагировали в мире
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом и выразил надежду на то, что он станет "первым гигантским шагом к миру".
Участники "нормандского формата" в лице Франции и Германии также крайне позитивно восприняли российско-украинскую договоренность.
"Это жест, который отражает готовность России и Украины возобновить диалог. Это внесет вклад в восстановление атмосферы доверия между сторонами в рамках переговоров в нормандском формате", - отметил в заявлении глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, "Франция вместе с Германией поддержит усилия двух сторон по достижению дальнейшего конкретного прогресса в ближайшие недели". Надежду на прогресс в "нормандском формате" высказал также глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В положительном ключе об обмене также высказались верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, глава Европарламента Давид Сассоли, канцлер ФРГ Ангела Меркель и многие другие.
Однако правительство Нидерландов сожалеет о включении жителя ДНР Владимира Цемаха в списки на обмен.