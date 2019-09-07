Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Факты

Несмотря на запрет прямого воздушного сообщения межу странами, два специальных борта вылетели утром из Москвы и Киева, практически одновременно совершили посадки в аэропортах Внуково и Борисполь и также синхронно, забрав освобожденных граждан, легли на обратный курс.

Говоря о непростых технических вопросах, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что больше чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность. "Нужно было выписать свидетельство о возвращении, и для этого запрашивались данные о гражданстве, о прописке", - пояснила она. Москалькова отметила, что быстрому решению вопроса способствовала слаженная работа ведомств - "и МВД по линии федеральной миграционной службы, и наши посольства, и МИД".

Но самыми главными, по словам Москальковой, были вопросы так называемого юридического статуса, который должны были получить "и осужденные, и те, в отношении которых уголовное дело еще не завершено". Поэтому здесь вырабатывались соответствующие формулы. "Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве", - отметила она.

Такой же статус, пояснила Москалькова, есть и у граждан Украины, которые сегодня приземлились в Киеве. "Поэтому государственным органам еще предстоит решить вопросы, как будут завершаться эти уголовные дела. И мы понимаем, что, раз люди освобождены из-под стражи, то есть надежда на то, что и дела будут прекращены. И эти люди получат статус свободных граждан, у которых завершена эта уголовно-процессуальная история", - сказала она.