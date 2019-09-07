Путин поздравил Рахмона с наступающим Днем независимости Таджикистана

ДУШАНБЕ, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан намерены укреплять стратегическое партнерство во имя стабильности и безопасности в Центральной Азии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую в адрес президента Таджикистана Эмомали Рахмона направил его российский коллега Владимир Путин в связи с отмечаемой 9 сентября 28-й годовщиной независимости республики, сообщила в субботу пресс-служба таджикистанского лидера.

Поздравив Рахмона, Путин отметил, что Таджикистан "успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах". "С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-таджикистанских отношений", - подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что между странами "налажен содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах". По его словам, координация усилий в рамках таких форматов, как СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и ОБСЕ, дает "хорошую отдачу". В телеграмме говорится, что совместными усилиями Россия и Таджикистан "будут и далее укреплять союзничество и стратегическое партнерство", что отвечает интересам обоих народов и "идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии".

Российский лидер пожелал таджикистанскому коллеге "крепкого здоровья и успехов", а всем гражданам Таджикистана - счастья и благополучия.