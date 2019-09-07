В России проходит единый день голосования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования, по итогам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также замещены вакантные мандаты депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, проходит в воскресенье в России.

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам. В год выборов Госдумы единый день голосования приходится на третье сентября.

Традиционно голосование проходит на избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени. Однако, как сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, раньше откроются более 170 участков, расположенных рядом с крупными предприятиями с непрерывным производственным циклом, что позволит проголосовать работающим там избирателям. Кроме того, в соответствии с нормами регионального законодательства в Башкирии голосование будет проводиться с 7 утра до 21 часа, в Тыве - с 8 утра до 22 часов по местному времени.

Выборы в статистике

Этот единый день голосования станет одним из самых масштабных за последние годы. Выборами разного уровня будут охвачены все 85 субъектов РФ. Кроме того, по данным Памфиловой, пройдут порядка 50 местных референдумов.

По информации ЦИК РФ, по итогам выборов должны быть замещены 47608 депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, пройдут прямые выборы глав 16 регионов РФ: республик Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга. Кроме того, депутаты регионального парламента выберут главу Ингушетии из кандидатур, представленных на их рассмотрение президентом РФ.

Избиратели 13 регионов - Алтая, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, Хабаровского края, Брянской, Волгоградской, Тульской областей, Москвы и Севастополя - будут голосовать за депутатов региональных парламентов. Спустя установленное время после своего формирования новые составы заксобраний Кабардино-Балкарии и Крыма должны избрать руководителей этих регионов из представленных главой государства претендентов, эти выборы должны пройти в 2019 году.

Кроме того, пройдет ряд крупных выборов муниципального уровня: глав трех административных центров субъектов РФ - Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ, депутатов представительных органов власти (городских дум и советов) 22 региональных столиц.

Также пройдут довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях. На данный момент в нижней палате российского парламента вакантны пять мест депутатов-одномандатников, но выборы по округу в Курской области пройдут уже в 2020 году.

В общей сложности, согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто более 118500 кандидатов, из которых более 91 тыс. представляют политические партии, более 27,4 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения.

Единый день голосования в прошлом году завершил 4,75 тыс. кампаний разных уровней в 80 субъектах РФ, по его итогам были распределены 31,4 тыс. мандатов.

Выборы в этом году пройдут на более чем 48 тыс. избирательных участков, почти все они оснащены техническими средствами, такими как комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексы электронного голосования (КЭГ) и компьютерной техникой с QR-кодированием. Как отмечала глава ЦИК 6 сентября, выступая на международной конференции по цифровизации избирательного процесса, уже в этом году техническая оснащенность избирательных комиссий РФ "достигла практически 100% и составила 98,8%". Она добавила, что в России шаг за шагом автоматизируют участки избирательных комиссий и оснащают их средствами подсчета голосов.

Готовность номер один

Как сообщила 4 сентября председатель ЦИК РФ, избирательная система страны полностью готова к проведению единого дня голосования. Система "избирательная готова по всем параметрам: все, и система безопасности, и по оснащенности участков", заявила она журналистам.

О готовности к обеспечению голосования проинформировали и представители региональных избиркомов, которые являются непосредственными организаторами выборов в субъектах РФ.

По словам главы избиркома Москвы Валентина Горбунова, столица готова к выборам депутатов Мосгордумы. Совместно с органами исполнительной власти "решены все материально-технические вопросы, связанные с помещениями избирательных участков, подходов к ним... полностью изготовлены избирательные бюллетени в комиссиях, техника - КОИБы готовы, смонтировано видеонаблюдение", заверил он.

Организовано будет голосование и в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Как сообщила ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, в Хабаровском крае, ликвидирующем последствия наводнения, "избирательная инфраструктура, избирательные участки, помещения для голосования сохранены". В иркутском Тулуне, по ее словам, некоторые старые помещения для голосования невозможно было использовать. Но там "все меры для того, чтобы предоставить другие помещения, тоже приняты уже давно достаточно", уточнила секретарь комиссии. То есть "в целом все подготовлено к выборам", резюмировала Гришина.

Конкуренция растет

Отличительной особенностью завершающейся кампании представители ЦИК и экспертного сообщества считают сильно выросший уровень конкуренции на выборах всех уровней.

Как обращала внимание Памфилова, на выборах 8 сентября в бюллетени для голосования будут включены около 105,5 тыс. кандидатов, что составляет 89% от общего числа выдвинутых. По словам главы ЦИК, отказ в регистрации "получили только 6%, оставшиеся 5% - это те, кто либо не представил документы, либо отказался от участия в кампании по личному заявлению, либо выбыл по иными причинам". Таким образом, констатировала она, эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказа в регистрации кандидатов.

В том числе эти показатели обусловили и высокий уровень конкуренции. Так, по данным Памфиловой, на довыборах депутатов Госдумы конкуренция в среднем составляет девять кандидатов, на выборах высших должностных лиц регионов - порядка пяти кандидатов, на выборах депутатов региональных парламентов - восемь кандидатов на один мандат.

По оценке члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олега Матвейчева, уменьшение числа отказов в регистрации и увеличение числа кандидатов стало одним из "статистических трендов" прошедшей кампании. Он отметил в беседе с ТАСС, что "в этом смысле выборы конкурентные, по две-три парламентские партии точно участвуют [во всех регионах], где-то и все четыре участвуют".

Новые технологии

Еще одной отличительной чертой кампании-2019 председатель Центризбиркома называла проведение целого ряда экспериментов по применению новых технологий для обеспечения качества избирательного процесса.

Помимо уже привычных российскому избирателю КОИБов, "электронных урн" КЭГов, бюллетеней с QR-кодами, на этих выборах в тестовом режиме будет применена технология так называемых цифровых участков. Она базируется на действующей в России с 2017 года системе "Мобильный избиратель", позволяющей россиянам голосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. В порядке эксперимента 8 сентября на территории Москвы будут открыты 30 "цифровых участков", на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, смогут проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.

По прогнозу замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, в случае, если этот эксперимент будет признан успешным, то уже в будущем году планируется создать до 5 тыс. таких участков.

Кроме того, на выборах депутатов Мосгордумы по трем округам будет апробирован пилотный проект электронного голосования, позволяющий принять участие в выборах онлайн.

Традиционно на выборах будет задействована и система видеонаблюдения. Как сообщил ранее статс-секретарь - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак, планируется обеспечить трансляцию в более чем 9 тыс. избирательных участков.

Главная задача

Выступая 4 сентября с итоговым докладом о подготовке к проведению единого дня голосования, Памфилова поставила перед всеми сотрудниками избирательной системы и участниками избирательного процесса "самую главную задачу - неукоснительное исполнение закона и понимание, что самое главное - это избиратель".

Она потребовала от всех нижестоящих комиссий проведения "честных, открытых и справедливых выборов, легитимность результатов которых ни у кого не должна вызывать сомнения", а участников выборов призвала "к конструктивной работе, соблюдению законодательства в ходе избирательной кампании, особенно на этапе голосования и установления его итогов".

По словам Памфиловой, все участники избирательного процесса - члены участковых избиркомов, наблюдатели, представители СМИ и правоохранительных органов - должны понимать, что делают общее дело, а поэтому "обязаны наладить такое взаимодействие, чтобы это все работало на максимально точное проведение голосования и обеспечение конституционных прав избирателей".

Россияне выберут сами

В преддверии единого дня голосования особое звучание получила тема иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе на примере реакции ряда зарубежных политиков и СМИ на проведение в Москве несогласованных акций в поддержку так называемых независимых кандидатов в Мосгордуму, не допущенных до участия в выборах из-за многочисленных нарушений в представленных ими документах.

Эта тема обсуждалась временной комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, а также комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, которая была создана в Госдуме.

Как заявлял глава комиссии СФ Андрей Климов, отмечаются множественные случаи вмешательства в предвыборную кампанию в РФ, когда в зарубежных СМИ в том числе звучат призывы не ходить на голосование. Как отметил Климов 6 сентября на встрече с международными экспертами, прибывшими в Москву в связи с проведением единого дня голосования, россияне сами в состоянии сделать свой выбор, им "не нужны указания ни из Вашингтона, ни из Брюсселя, ни из Лондона, ни откуда-нибудь еще".

Он выразил уверенность, что "выборы пройдут в точном соответствии с российским законом, все желающие в Москве, Крыму, Санкт-Петербурге, Сибири, на Дальнем Востоке, Урале будут иметь возможность выбирать из огромного количества кандидатов, выбирать тех людей, кто будет отвечать перед местными жителями за то, как организована их жизнь в каждом конкретном регионе".