Выборы депутатов в Мосгордуму и муниципальные образования Подмосковья пройдут 8 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жители столицы в Единый день голосования 8 сентября выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Московской области - депутатов муниципальных образований региона. Избирательные участки в Москве и Подмосковье будут работать с 8:00 до 20:00.

Выборы в столичный парламент проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. В городе зарегистрировано порядка 7,3 млн избирателей.

По данным избирательной комиссии Московской области, выборы в регионе пройдут в 31 муниципальном образовании. Всего в подмосковном голосовании смогут принять участие более 2 млн избирателей.

Избирательная кампания в Мосгордуму

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К Единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Для московских избирателей в воскресенье открываются более 3,6 тыс. избирательных участков. Также в каждом из 45 избирательных округов Москвы приготовили резервные места для голосования на случай внештатной ситуации - стационарные (помещения) и передвижные (автобусы, специально оборудованные под избирательный участок). Более половины всех избирательных участков оборудованы КОИБами.

Подмосковное голосование

В Московской области около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. За прозрачностью их проведения будут следить более 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечат свыше 6,4 тыс. человек.

Как ранее сообщал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, прогнозируется, что явка избирателей составит порядка 15-30%. По его словам, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье заготовили 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.

Электронное голосование

Эксперимент по электронному голосованию пройдет в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования, а через неделю президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.

Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования.

Прогноз явки

Явка избирателей на выборы в Мосгордуму седьмого созыва может составить от 20% до 25%. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, для порядка 70 тыс. из 7,3 млн московских избирателей выборы 8 сентября будут первыми - эти избиратели достигли 18 лет. Глава Мосгоризбиркома отметил, что выборы в столичный парламент совпадают с Днем города, что может положительно сказаться на явке.

Явка на выборы депутатов в Московскую городскую думу в 2014 году, по данным столичного избиркома, составила более 21%.

О голосовании первых лиц

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в этот день также придут на свои избирательные участки. Глава государства в предыдущие кампании традиционно голосовал на участке, расположенном в здании Российской академии наук, а председатель правительства - на участке в школе 1448 на улице Довженко в столичных Раменках.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, после закрытия избирательных участков Медведев, который является также председателем партии "Единая Россия", пообщается в центральном избирательном штабе партии в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений "Единой России". На мероприятии будут озвучены предварительные итоги по явке и данные экзитполов в регионах, где состоялись выборы.

Несанкционированные акции

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 14, 20 и 27 июля, 3 и 10 августа. При этом мероприятия 14, 27 июля и 3 августа были несанкционированными. Кроме того, 17 августа в Москве состоялся согласованный митинг КПРФ за честные выборы. На несанкционированном митинге в центре столицы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа полиция и Росгвардия задержали около 600 участников незаконной акции.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, которые были объединены в одно производство. По объединенному уголовному делу о несанкционированном митинге 27 июля в центре Москвы арестованы 15 человек.

Контроль за ходом голосования

Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии. При этом Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам.

Общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрированы порядка 6250 человек. Общественный штаб по наблюдению обучил и направит наблюдателей на все более 3,6 тыс. избирательных участков в 45 округах.

По данным штаба, средний возраст наблюдателя - 28 лет, при этом диапазон возрастов составляет от 18 до 87 лет. Порядка 57% из зарегистрированных наблюдателей уже участвовали в наблюдении за выборами. Около 74% наблюдателей от 18 до 30 лет. Высшее образование имеется у 46% из них. Около 57% наблюдателей - женщины, 43% - мужчины.

Контроль за ходом голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября на тех 203 участках, где не будет работать видеонаблюдение, усилят за счет присутствия наблюдателей. В частности, на 162 участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, расположенных в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения, голосование будет без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на 35 других избирательных участках, - в соответствии с законом, если на участках голосуют военнослужащие, осуществление видеонаблюдения должно вестись с согласия командиров воинских частей, чего не было достигнуто.

Видеонаблюдение будет вестись 8 сентября на 3432 участках, включая три участка для электронного голосования и 24 цифровых участка для волеизъявления граждан из других регионов России, которые в Единый день голосования окажутся в Москве.