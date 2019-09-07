На выборах губернатора Сахалинской области открываются более 300 избирательных участков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Выборы губернатора Сахалинской области начались на территории региона, открываются 310 избирательных участков, сообщил ТАСС представитель облизбиркома.

"В регионе сформированы 310 избирательных участков, они открываются в 08:00 по местному времени (00:00 мск)", - сообщил собеседник агентства. Он также рассказал, что в области в списках голосования находятся 375 тыс. 338 человек. Из общего числа участков шесть носят временный характер: больницы, санатории и СИЗО. Еще 140 участков расположены на морских судах, которые в день выборов находятся в море.

С 18 августа по 7 сентября в регионе проходило досрочное голосование. За этот период свои голоса отдали около 3,3 тыс. жителей области. На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Помимо выборов губернатора, начинается голосование за депутатов Городской думы Южно-Сахалинска и собраний четырех муниципальных образований.

Также открылись избирательные участки на территории Магаданской области. Там начинаются дополнительные выборы депутата Магаданской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на избирательных участках № 9, 11 и депутатов Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа по многомандатному избирательному округу № 1 на избирательных участках №№ 54, 57.