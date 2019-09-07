Бюллетени для шести округов Севастополя пришлось печатать вновь перед выборами

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Техническая ошибка типографии привела к тому, что в Севастополе накануне выборов пришлось печатать заново более 200 тыс. бюллетеней, так как их не смогли прочитать электронные устройства для обработки избирательных бюллетеней. Процесс печати завершается, на ходе голосования данный факт не скажется. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

"Избирательная комиссия приняла постановление об изготовлении дополнительных бюллетеней взамен тех, которые были изготовлены с нарушением технических требований, предусмотренных контрактом для избирательных бюллетеней для голосования на избирательных участках с использованием КОИБ-2017", - сказал Даниленко.

Он пояснил, что типография, которая печатала бюллетени для КОИБ, сделала рамку, которая идет по периметру листа, толще, чем положено. Тестирование комплексов перед выборами показало, что КОИБ-2017, которые установлены в шести из восьми избирательных округов Севастополя, не могут считать данные с этих бланков. Все бракованные бюллетени будут отозваны и уничтожены.

"Нам пришлось перепечатать около 222 тыс. бюллетеней - 111 тыс. по общегородскому округу (для голосования за списки партий) и 111 тыс. по шести одномандатным округам. Работа продолжается, завершения печати ждем к 02:00 [мск]. Бюллетени будут доставлены в избирком и розданы в территориальные избирательные комиссии до 07:00, как и положено по закону. С утра вновь будет проведено тестирование работы КОИБ", - отметил собеседник.

По его данным, подобная ситуация не уникальна: из-за несоблюдения требований по печати бюллетени приходилось заменять и в других регионах РФ. "На работе комиссий, на организации голосования произошедшее никак не отразится. Более того, произошедшее еще раз свидетельствует, что КОИБ - это хоть и сложная, но зато надежная система, которая не будет учитывать какой-то принесенный со стороны листок (в случае попыток "вброса" бюллетеней)", - добавил Даниленко.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.