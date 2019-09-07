Врио сахалинского губернатора Лимаренко проголосовал на выборах главы региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье утром проголосовал на выборах главы региона на участке № 323 в одном из центральных районов Южно-Сахалинска в здании политехнического колледжа, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.

"Для Сахалина и Курил сегодня очень важный день. Я хочу сказать, что мероприятие организовано очень хорошо. Конечно, надо сказать, что сегодня Сахалин выбирает будущее. Всем пожелаем удачи, все должно пройти честно, законно, пожелаем удачи и светлого будущего", - сказал Лимаренко.

С 18 августа по 7 сентября в регионе проходило досрочное голосование. За этот период свои голоса отдали около 3,3 тыс. жителей области.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.