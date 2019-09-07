В Хабаровском крае на выборах досрочно проголосовало свыше 1,9 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,9 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах на пост депутата Госдумы и депутатов региональной Законодательной думы в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии края.

"Всего в Хабаровском крае досрочно проголосовал 1951 человек на выборах в Законодательную думу края и на выборах депутата Госдумы", - сказал представитель избиркома.

В регионе в списки избирателей внесены 987 тыс. 758 человек. Голосование проходило с 19 августа по 7 сентября в 14 районах края. До более чем 500 человек добирались вертолетами.

В Хабаровском крае в единый день голосования открылось 782 избирательных участка.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона. На эти выборы зарегистрированы 10 человек.

Жители Хабаровского края в воскресенье также выбирают новый созыв Законодательной думы региона, жители Комсомольска-на-Амуре - главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента. В регионе проходят и выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.