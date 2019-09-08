Избирательные участки открылись в Бурятии и Приангарье, где проходят муниципальные выборы

УЛАН-УДЭ, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Республике Бурятия и Иркутской области, где проходят муниципальные выборы. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональных избирательных комиссиях.

"В Улан-Удэ сегодня проходят выборы мэра города, а также депутатов Улан-Удэнского городского Совета шестого созыва. С 08:00 по местному времени (03:00 мск) начали работать 174 участковых избирательных комиссии (УИК). 161 из них постоянная, 13 открыты в учреждения здравоохранения, исполнения наказаний, домах отдыха", - сообщили ТАСС в Избирательной комиссии Улан-Удэ, напомнив, что прямые выборы градоначальника проходят впервые за 12 лет, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство.

За пост мэра столицы Бурятии борются шесть кандидатов: самовыдвиженц - первый замруководителя администрации города Игорь Шутенков, выдвинутый республиканским отделением КПРФ сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, представитель политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" - гендиректор ООО "Газета "Улан-Удэ" Батодалай Багдаев, выдвинутый Бурятским региональным отделением ЛДПР специалист аппарата фракции Николай Чимитов, от отделения партии "Справедливая Россия" - замгендиректора управляющей компании "Родной город" Геннадий Бадмаев, а также выдвинутый региональным отделением политической партии "Гражданская платформа" заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.

В Иркутской области в это воскресенье выбирают депутатов думы Иркутска, мэров городов Братск и Тулун. Примечательно, что в Иркутске в избирательной кампании участвует действующий глава города. Ранее он не сообщал, оставит ли кресло мэра в случае победы.

Тулун этим летом сильно пострадал от разрушительного наводнения и стал известен на всю страну, однако к выборам город подготовился. Нынешний мэр Юрий Карих, который руководит городом с 2010 года, баллотируется в порядке самовыдвижения. Кроме него самовыдвиженцами идут еще три человека: депутат городской думы Алексей Колпаков и работники коммерческих структур Светлана Васильева и Екатерина Горбунова, также зарегистрированы кандидат от ЛДПР - предприниматель Вадим Красных и представитель КПРФ, консультант из аппарата губернатора и правительства области Кутковой.

В Братске за кресло мэра поборются выдвинутая КПРФ депутат Заксобрания региона Светлана Петрук и действующий мэр города Сергей Серебренников. Сереберенников до этого уже возглавлял Братск - впервые он избрался в 2005 году, в 2009 переизбрался на второй срок, но в январе 2010 г. губернатор Дмитрий Мезенцев пригласил его на должность вице-мэра Иркутска, которую он впоследствии оставил. Вновь Серебренников вернулся в кресло мэра Братска после выборов в 2014 году.

Выборы на Дальнем Востоке

Выборы разного уровня уже идут на Камчатке, Чукотке, в Приморье, Еврейской автономной области. На Сахалине в этот день выбирают губернатора, а в Хабаровском крае - депутата Государственной думы. Так, в Сахалинской области уже три часа работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 открытых на судах, находящихся в море. На одном из стационарных участков Южно-Сахалинска уже проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как сообщил журналистам заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов, по состоянию на 10:00 (02:00 мск) явка составила 6,15%, каких-либо жалоб не поступало.

Как отмечают в областном избиркоме, выборы в Сахалинской области проходят под видеоконтролем. Системы видеонаблюдения установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий, а также в помещениях 176 участковых комиссий.

В Хабаровском крае, где в единый день голосования выбирают депутата Госдумы, открылись, по уточненной информации, 782 избирательных участка. Помимо этого жители Хабаровского края также выберут в воскресенье новый созыв Законодательной думы региона, жители Комсомольска-на-Амуре - главу города и новый состав местной думы. В Хабаровске также проходят выборы депутатов городского парламента. В регионе проходят также выборы собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений.