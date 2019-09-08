В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Республике Алтай, где в единый день голосования проходят выборы главы региона после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.

По последним данным, в республике 161 тыс. 134 избирателей, в регионе действует 11 территориальных избирательных комиссий и 236 участковых избирательных комиссий.

За время предвыборной кампании о намерении участвовать в выборах заявляли восемь кандидатов. В числе прочих документов они были обязаны представить в избирком региона не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона - 7% от общего числа депутатов. Этот муниципальный фильтр преодолели три кандидата - врио главы республики Олег Хорохордин, выдвинутый "Единой Россией", депутат госсобрания республики Виктор Ромашкин (КПРФ) и координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов.

"8 сентября организовано дежурство представителей ГУ МЧС для обеспечения пожарной безопасности на каждом участковом избирательном участке во всех муниципальных образованиях, - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. - Планируется задействовать более 240 человек и 27 единиц техники. В режиме повышенной готовности будут находиться пожарно-спасательные подразделения Республики Алтай".

Открылись избирательные участки и в других регионах Сибири. Так, в Республике Тыва выбирают депутатов Верховного Хурала - парламента региона, а крупнейший российский муниципалитет - Новосибирск - выбирает мэра. В голосовании принимают участие 15 кандидатов, в том числе действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Голосование на Дальнем Востоке

На Камчатке, где проводится семь избирательных кампаний, голосование идет полным ходом, работают шесть избирательных участков. Численность избирателей на этих выборах составляет более 3,9 тыс. человек, из них 120 избирателей проголосовали досрочно, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

Голосуют активно и в Хабаровском крае, где в воскресенье выбирают депутата Государственной думы. Как сообщили ТАСС в крайизбиркоме, свыше 1,9 тыс. человек досрочно проголосовали на выборах на пост депутата Госдумы и депутатов региональной Законодательной думы.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний. На одном из избирательных участков Читы проголосовал врио главы Забайкальского края Александр Осипов.

На Сахалине голосование идет уже четыре часа. По словам заместителя председателя областной избирательной комиссии Сахалинской области Павла Сиваконова, жалоб за два часа голосования не поступало. По данным на 10:00 (02:00 мск), явка составила 6,15% жителей региона. По информации облизбиркома, наиболее активно на данный момент голосуют жители Холмского, Поронайского и Корсаковского районов.