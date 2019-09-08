Сотрудники высокогорных метеостанций досрочно проголосовали на Алтае

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Итоги досрочного голосования на выборах главы региона, председателя правительства региона и депутатов госсобрания Эл Курултай подвели в избиркоме Республики Алтай. Всего проголосовали 634 человека из отдаленных и труднодоступных территорий региона, в том числе - сотрудники высокогорных метеостанций Аккем и Кара-Тюрек, сообщили ТАСС в воскресенье в избиркоме региона.

"Досрочно проголосовали в регионе на 7 сентября 634 человека. Всего в регионе имели право досрочно проголосовать 1329 человек. Это жители труднодоступных и отдаленных районов. Досрочное голосование провели сотрудники избирательных комиссий и на самых высокогорных метеостанциях республики - Аккем и Кара-Тюрек. Туда они добирались на лошадях", - рассказали в избиркоме.

Как пояснили в избиркоме, малодоступными и отдаленными считаются 32 точки на карте региона. Помимо метеостанций, это чабанские стоянки, отдаленные личные подсобные хозяйства. Сотрудники избиркомов добирались до жителей региона, находящихся в таких дальних территориях, в том числе, на моторных лодках по рекам и на УАЗах.

Озеро Аккем, имя которого носит одна из старейших на Алтае метеостанций, расположено на высоте 2050 метров над уровнем моря, наблюдения там ведутся с 1932 года. Метеостанция Кара-Тюрек существует с 1939 года, она находится на территории Катунского хребта высоте около 2,6 тыс. метров над уровнем моря.

На должность главы региона претендуют депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин от КПРФ, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олега Хорохордина, выдвинутый "Единой Россией". Также в регионе проходят 28 избирательных кампаний по выборам депутатов госсобрания Эл Курултай.