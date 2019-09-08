В ОП назвали ложной информацию об отсутствии трансляции на выборах на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сообщения о том, что на выборах на Сахалине не ведется трансляция с видеокамер, являются ложными. Об этом написал на официальной странице в Twitter член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Центр общественного наблюдения, который позволяет дистанционно следить за голосованием на участках, впервые работает на Сахалине. При этом в Telegram-каналах появилась информация о том, что трансляции с участков нет.

"С началом выборов на Сахалине появились и первые "фейки". [движение] "Голос" заявляет о том, что трансляции с видеокамер нет, а наши наблюдатели из сахалинского центра общественного наблюдения присылают фотографии о том, как трансляция в центр идет. Напомню, что центр открыт для всех", - говорится в сообщении.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.