Российские военные доставили более 2 т продуктов в провинцию Дераа на иорданской границе

ДАМАСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили более 2 т гуманитарной помощи жителям города Нава в провинции Дераа, расположенной на юго-западе страны на иорданской границе. Кроме того, прибывшие с гуманитарной колонной военные врачи оказали нуждающимся медицинскую помощь, сообщил журналистам глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин.

Город Нава, второй по численности населения город в провинции Дераа, находится в 85 км к югу от Дамаска, недалеко от Голанских высот. Административный центр этой провинции был возвращен под контроль правительства только чуть более года назад.

"Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников, а также подарили мальчишкам в школе баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи, благо условия для занятий спортом здесь, как мы видим, есть", - сказал Бакин.

По его словам, одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, поставили первичные диагнозы и назначили лечение, добавил генерал-майор. Лекарства медики раздавали бесплатно.

2 сентября российские военные в провинции Дамаск подарили детям-сиротам более 100 школьных наборов. Портфели, тетради и альбомы для рисования получили ученицы школы в городе Сайедная. Местная общеобразовательная школа под патронатом одного из известнейших на Ближнем Востоке монастырей работает с 1953 года, в ней обучаются 250 девочек. На следующий день представители ЦПВС откликнулись на просьбу учителей в восточной части Алеппо, наиболее пострадавшей в ходе боев за освобождение города в конце 2016 года. К началу учебного года, который в алеппском районе Кади-Аска начался 3 сентября, россияне привезли 350 школьных наборов.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.