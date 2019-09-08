Голосование в Башкирии началось на час раньше обычного

ТАСС, 8 сентября. Избирательные участки открылись в Башкирии, где в воскресенье выбирают главу региона, на час раньше обычного. Парламент республики принял решение изменить время для голосования, продлив его на час утром и вечером с 07:00 (5:00 мск) до в 21:00 (19:00 мск), чтобы возможность проголосовать имели как можно больше людей, в том числе и те, кто работает в воскресенье, и дачники, которые с утра уезжают из городов.

В республике работают 3 тыс. 434 избирательных участка. На пост главы региона претендуют восемь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), врио главы региона Радий Хабиров ("Единая Россия"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).

В единый день голосования в республике также будут избраны депутаты в органы местного самоуправления, более 15 тыс. кандидатов поборются за 7 тыс. 329 мандатов.

На час раньше обычного стартовало голосование и на некоторых избирательных участках в Оренбургской области, где выбирают губернатора, и в Волгоградской области, где сегодня голосуют за главу региона и депутатов областной думы. Избирательные участки открылись уже в 07:00 (05:00 мск), чтобы в голосовании смогли принять участие работники предприятий непрерывного цикла.

"Девять участков начнут работу на час раньше обычного. Это три участка в Новоорском районе, где в основном проживают работники Ириклинской ГРЭС, заступающие на 12-часовую смену в восемь утра, и шесть участков в Ясненском городском округе для персонала компании "Оренбургские минералы", - рассказал ТАСС председатель избиркома Оренбургской области Александр Нальвадов.

Один избирательный участок начал работать с 06:00 (05:00 мск) и на волгоградском предприятии "Омсктехуглерод". Закроется он, как и все остальные, в 20:00 (19:00 мск), сообщили ТАСС в областном избиркоме.

Сибирь голосует

Открылись избирательные участки и в Омской области. Там проходят довыборы в Законодательное собрание и городской совет в связи с прекращением полномочий двух депутатов законодательного собрания и смертью депутата горсовета.

В большинстве регионов Сибири выборы идут уже час, и скоро избиркомы будут готовы предоставить первые данные о явке избирателей. В Республике Алтай, где проходят выборы главы региона, сотрудники избирательных комиссий не только работают на участках: заранее составлены списки граждан, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прибыть в помещение для голосования. Таких в регионе около 2,2 тыс. Сейчас сотрудники избирательных комиссий по заранее подготовленным маршрутам вышли к ним на дом.

Активно проходит голосование в Туве, где выбирают депутатов Верховного хурала (парламента) республики. "Все участки открылись, все 186, народ уже в очередях стоит. В досрочном голосовании проголосовали около 8 тыс. или 2,9% избирателей", - рассказал ТАСС председатель избиркома Тувы Олег Фортуна.

Жители республики изберут 32 депутатов, половину из них по партийным спискам. В них примут участие кандидаты от пяти политических партий: "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России", КПРФ и "Коммунистов России".

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Голосование в Забайкальском крае, где выбирают губернатора региона, началось в 02:00 по мск. Как сообщили в краевом избиркоме, в наиболее отдаленных и труднодоступных селах, досрочно проголосовали более 57% избирателей. Это села Тунгокоченского, Тунгиро-Олёкминского, Красночикойского и Шилкинского районов. Представителям избирательных комиссий приходилось добираться до них на вертолетах и вездеходах. В результате в этих селах проголосовали 628 человек - это 57,04% от общего числа зарегистрированных там избирателей.

Как сообщил журналистам член краевого избиркома Алексей Кленин, к 04:00 мск явка составила 4,43% от общего числа избирателей.

Выборы на Дальнем Востоке

Активно досрочно голосование прошло и на Сахалине, где выбирают губернатора. В островном регионе накануне выборов проголосовали 3685 жителей островного региона, сообщил журналистам заместитель председателя областной избирательной комиссии Павел Сиваконов. Особенно активны были избиратели на участках, открыты на находящихся в море судах. На двух из них проголосовало 99% внесенных в списки избирателей. Как сообщила журналистам председатель облизбиркома Виктория Черкасова, на 12:00 (04:00 мск) явка составила 15,96%.

В Хабаровском крае, где выбирают депутата Госдумы, голосуют также в населенных пунктах, оказавшихся в зоне паводка. Спасатели МЧС в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах, в Комсомольском городском округе помогают людям перебраться через затопленные улицы где на высокопроходимой технике, где на лодках.